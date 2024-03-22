Усилены бригады в операционных и реанимациях – ФМБА России

Учреждения ФМБА России задействованы для приема раненых и пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall. Усилены бригады в операционных и реанимациях, сообщила пресс-служба агентства.

ЧП произошло в "Крокус Сити Холле" 22 марта около 20:30. Вооруженные люди в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия. Позднее в ФСБ заявили, что в результате стрельбы погибли и пострадали люди.

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