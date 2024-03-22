Учреждения ФМБА РФ задействованы для приема раненых в "Крокус Сити Холле"

По поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой, учреждения ФМБА России задействованы для приема раненых и пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall. Усилены бригады в операционных и реанимациях, сообщила пресс-служба агентства.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС работают по повышенному рангу. Спасатели вывели из подвала здания порядка 100 человек. Кроме того, проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов,

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