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Новости

22 марта, 21:45

Происшествия

Учреждения ФМБА РФ задействованы для приема раненых в "Крокус Сити Холле"

Учреждения ФМБА РФ задействованы для приема раненых в "Крокус Сити Холле"

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По поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой, учреждения ФМБА России задействованы для приема раненых и пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall. Усилены бригады в операционных и реанимациях, сообщила пресс-служба агентства.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС работают по повышенному рангу. Спасатели вывели из подвала здания порядка 100 человек. Кроме того, проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов,

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Стрельба в "Крокус Сити Холле"
происшествияпожарвидеоАлина Гилева
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