Концертный директор группы "Пикник" прокомментировал ЧП в "Крокус Сити Холле"

Концертный директор группы "Пикник" Юрий Чернышевский прокомментировал трагедию, произошедшую в "Крокус Сити Холле". По его словам, стрельба началась до начала выступления.

Трагедия произошла в "Крокус Сити Холле" 22 марта около 20:30. Несколько вооруженных людей в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия. Позднее в ФСБ заявили, что в результате стрельбы погибли и пострадали люди.

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