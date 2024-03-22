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22 марта, 21:45

Происшествия

Порядка 100 человек эвакуировали из "Крокус Сити Холла" – СМИ

Порядка 100 человек эвакуировали из "Крокус Сити Холла" – СМИ

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По информации СМИ, из "Крокус Сити Холла" эвакуировали около 100 человек. Спасение людей с крыши продолжается. Пострадавших отправляют в больницу.

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на месте ЧП работают уже 70 бригад скорой помощи.

Ранее сообщалось, что неизвестные в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия около 20:30 22 марта. После этого в здании начался пожар.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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