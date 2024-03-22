22 марта, 21:45Происшествия
Порядка 100 человек эвакуировали из "Крокус Сити Холла" – СМИ
По информации СМИ, из "Крокус Сити Холла" эвакуировали около 100 человек. Спасение людей с крыши продолжается. Пострадавших отправляют в больницу.
Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на месте ЧП работают уже 70 бригад скорой помощи.
Ранее сообщалось, что неизвестные в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия около 20:30 22 марта. После этого в здании начался пожар.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.