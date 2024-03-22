Пожарные эвакуировали из "Крокус Сити Холла" около 100 человек

По данным ГУ МЧС РФ из "Крокус Сити Холла" эвакуировали порядка 100 человек. Людей спасают с крыши здания.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей.

Ранее сообщалось, что неизвестные в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия около 20:30 22 марта. После этого в здании начался пожар.

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