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22 марта, 21:30

Происшествия

Силовые ведомства предпринимают необходимые меры в связи с ЧП в "Крокус Сити Холле" – ФСБ

Силовые ведомства предпринимают необходимые меры в связи с ЧП в "Крокус Сити Холле" – ФСБ

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В ФСБ РФ сообщили, что силовые ведомства предпринимают необходимые меры в связи со стрельбой в "Крокус Сити Холле".

Точное количество стрелков пока неизвестно. Некоторые очевидцы сообщали о "пяти бородатых мужчинах с автоматами". У некоторых из них при себе были рюкзаки.

Пожарные вывели порядка 100 человек, сообщает МЧС Подмосковья. Людей спасают через крышу здания с помощью подъемных механизмов.

На месте происшествия работают сотрудники ОМОН, СОБР. Также к концертному залу направлено более 50 машин скорой помощи.

Точных цифр по погибшим и пострадавшим пока нет. Тем временем в Подмосковье отменяют все ранее запланированные массовые мероприятия.

Ранее сообщалось, что неизвестные в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия около 20:30 22 марта. После этого в здании начался пожар.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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