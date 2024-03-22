Новости регионов: Белгород подвергся обстрелу со стороны Украины

Жилой район Белгорода обстреляли со стороны Украины. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, один человек погиб, двое пострадали. По предварительным данным, повреждены три учреждения здравоохранения и шесть частных домов. Вдобавок к этому, один из снарядов попал во двор многоэтажного дома.

Тем временем на руднике "Пионер" в Амурской области готовят место для насоса. Он сможет осушить чашу карьера, чтобы талая вода не попадала в шахту. Кроме того, первую разведывательную шахту пробурили уже на 145 метров – это больше половины от намеченной глубины. Также бурят вторую скважину и готовятся делать третью. Спасатели рассчитывают добраться до заблокированных в руднике 13 горняков в ближайшие дни.

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