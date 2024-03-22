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22 марта, 15:45

Происшествия

Новости мира: в Тихом океане идут поиски чемпиона России по яхтенному спорту

Новости мира: в Тихом океане идут поиски чемпиона России по яхтенному спорту

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В Тихом океане у берегов Чили идут поиски пропавшего чемпиона России по яхтенному спорту Виталия Елагина. 1 октября 2023 года он отправился в одиночное кругосветное путешествие, но 19 марта перестал выходить на связь. Перед этим Елагин рассказал, что у его судна повреждены паруса.

Поиск яхтсмена ведут чилийские спасатели и самолеты компании "Русская Арктика". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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