Новости мира: в Тихом океане идут поиски чемпиона России по яхтенному спорту

В Тихом океане у берегов Чили идут поиски пропавшего чемпиона России по яхтенному спорту Виталия Елагина. 1 октября 2023 года он отправился в одиночное кругосветное путешествие, но 19 марта перестал выходить на связь. Перед этим Елагин рассказал, что у его судна повреждены паруса.

Поиск яхтсмена ведут чилийские спасатели и самолеты компании "Русская Арктика". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.