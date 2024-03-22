22 марта, 12:00Происшествия
Новости регионов: украинские войска обстреляли жилой квартал Белгорода
Жилой район Белгорода подвергся обстрелу со стороны Украины. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, погиб один человек, двое пострадали. Предварительно, повреждены три учреждения здравоохранения и шесть частных домов.
ФСБ РФ предотвратила подготовку теракта в Запорожской области – его хотели провести по заданию украинских спецслужб в Бердянске. Одним из участников оказался завербованный россиянин. Накануне выборов он попытался забрать взрывное устройство из тайника, чтобы совершить теракт. Его задержали спецслужбы.
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