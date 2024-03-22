Новости регионов: оперативники на Камчатке спасли заложницу, взяв квартиру штурмом

На Камчатке оперативникам пришлось штурмовать квартиру, чтобы спасти заложницу. Местные жители услышали крики о помощи и угрозы, после чего вызвали правоохранителей. Сотрудники полиции дали мужчине возможность сдаться, но получили отказ. В итоге спецназ через балкон ворвался в квартиру, нейтрализовал дебошира и освободил девушку. Мужчину в наручниках погрузили в машину и увезли на допрос.

Сильный пожар вспыхнул в Саратове – там загорелась крыша пятиэтажного дома. В момент ЧП многие жильцы уже спали, их пришлось экстренно эвакуировать. Всего из горящего здания вывели 16 человек, одного из них госпитализировали. Пламя распространилось на 800 квадратных метров. Его удалось оперативно потушить.

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