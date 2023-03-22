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22 марта, 23:15

Происшествия

Эвакуированных из горящего доходного дома в Самаре отвезли в пункты временного размещения

Эвакуированных из горящего доходного дома в Самаре отвезли в пункты временного размещения

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Эвакуированных из горящего доходного дома в Самаре отвезли в пункты временного размещения. По словам главы Ленинского района Елены Бондаренко, уже решается вопрос возмещения ущерба.

Пожар возник в историческом центре города. Загорелось здание, построенное в конце 19 века. Как сообщили в ГУ МЧС, огнем охвачены третий этаж и крыша, а площадь пожара составила 1 300 квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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