Новости часа: девушки-военные уничтожили два беспилотника в Севастополе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два из трех беспилотников в Севастополе сбили военнослужащие-девушки. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил представить девушек к наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника.

Пункты выдачи заказов Wildberries будут работать в штатном режиме. Об этом сообщили депутаты Госдумы.

Апрельская погода с потеплением до +13 градусов будет в Москве к выходным, 25 и 26 марта. О погодных условиях рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.