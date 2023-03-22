15:00Общество
Новости часа: девушки-военные уничтожили два беспилотника в Севастополе
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два из трех беспилотников в Севастополе сбили военнослужащие-девушки. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил представить девушек к наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника.
Пункты выдачи заказов Wildberries будут работать в штатном режиме. Об этом сообщили депутаты Госдумы.
Апрельская погода с потеплением до +13 градусов будет в Москве к выходным, 25 и 26 марта. О погодных условиях рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.