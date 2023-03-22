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Новости часа: девушки-военные уничтожили два беспилотника в Севастополе

Новости часа: девушки-военные уничтожили два беспилотника в Севастополе

Склад постельных принадлежностей загорелся в Рязанской области

Мужчина погиб в результате обстрела Борисовки под Белгородом

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В Афганистане и Пакистане растет количество пострадавших из-за мощного землетрясения

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два из трех беспилотников в Севастополе сбили военнослужащие-девушки. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил представить девушек к наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника.

Пункты выдачи заказов Wildberries будут работать в штатном режиме. Об этом сообщили депутаты Госдумы.

Апрельская погода с потеплением до +13 градусов будет в Москве к выходным, 25 и 26 марта. О погодных условиях рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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