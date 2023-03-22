"Актуальный репортаж": столичный врач потерял зрение при операции на нос

Хирург в Москве пошел на несложную операцию к рекомендованному врачу в частную клинику. Ему нужно было удалить полипы в носу. В результате простой операции произошла ишемия зрительного нерва. Повторное вмешательство уже в профильной больнице не помогло. Теперь мужчина оформляет инвалидность.

Понесет ли врач, проводивший операцию, ответственность и можно ли застраховаться от подобных случаев? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.