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В Афганистане и Пакистане растет количество пострадавших из-за мощного землетрясения

В Афганистане и Пакистане растет количество пострадавших из-за мощного землетрясения

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В Афганистане и Пакистане растет число пострадавших от мощного землетрясения магнитудой 6,5. Его отголоски почувствовали и в некоторых регионах Индии.

На северо-западе Пакистана от подземных толчков погибли по меньшей мере девять человек, 44 получили ранения. А в восточной афганской провинции Лагман стихия унесла жизни двоих граждан. В обеих странах подземная буря заставила жителей в панике бежать из своих домов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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