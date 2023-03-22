09:15В мире
В Афганистане и Пакистане растет количество пострадавших из-за мощного землетрясения
В Афганистане и Пакистане растет число пострадавших от мощного землетрясения магнитудой 6,5. Его отголоски почувствовали и в некоторых регионах Индии.
На северо-западе Пакистана от подземных толчков погибли по меньшей мере девять человек, 44 получили ранения. А в восточной афганской провинции Лагман стихия унесла жизни двоих граждан. В обеих странах подземная буря заставила жителей в панике бежать из своих домов.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.