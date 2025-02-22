Новости регионов: в Санкт-Петербурге двое мужчин устроили дебош в магазине

В Санкт-Петербурге двое мужчин устроили дебош в магазине. Они хотели купить алкоголь, однако получили отказ, в ответ на что начали стрелять из пневматического пистолета, ударили грузчика магазина и распылили ему в лицо перцовый баллончик.

Пожарные справились с открытым горением на складе макулатуры в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в МЧС. Площадь пожара составила около двух тысяч "квадратов".

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