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22 февраля, 19:15

Происшествия

Новости регионов: в Санкт-Петербурге двое мужчин устроили дебош в магазине

Новости регионов: в Санкт-Петербурге двое мужчин устроили дебош в магазине

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В Санкт-Петербурге двое мужчин устроили дебош в магазине. Они хотели купить алкоголь, однако получили отказ, в ответ на что начали стрелять из пневматического пистолета, ударили грузчика магазина и распылили ему в лицо перцовый баллончик.

Пожарные справились с открытым горением на складе макулатуры в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в МЧС. Площадь пожара составила около двух тысяч "квадратов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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