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22 февраля, 11:45

Происшествия

Новости регионов: склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону

Новости регионов: склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону

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Склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону. В региональном МЧС сообщили, что площадь пожара составила около 2 тысяч квадратов, к этой минуте огонь локализовали. Местные жители сообщают, что из-за пожара образовалась огромная завеса дыма.

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который устроил дебош в магазине. Как выяснилось, два посетителя хотели купить алкоголь, но получили отказ. Они стали стрелять из пневматического пистолета, ударили грузчика магазина и распылили ему в лицо перцовый баллончик. Затем мужчины скрылись. Пока что задержан один из агрессоров. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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