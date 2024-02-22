Новости мира: лавина накрыла российских туристов на горнолыжном курорте в Индии

Семь российских туристов попали в лавину на индийском горнолыжном курорте Гульмарг. Один из них погиб, это подтвердили в посольстве страны. Еще шесть человек удалось спасти. Для проведения поисково-спасательной операции вызвали военных и патрульную группу администрации. Сход снега произошел из-за обильных осадков. Как передают местные информагентства, лыжники поехали кататься без сопровождения.

Тем временем, в Словакии проходит крупнейшая в истории страны акция протеста фермеров. Около четырех тысяч человек выехали на трассы на сельхозтехнике. Из-за колонн аграриев возникают пробки по всей стране, а в некоторых районах движение полностью перекрыто. К акции присоединился и словацкий Союз пекарей, кондитеров и производителей макарон. Все они выступают против политики Евросоюза.

Испанский суд приговорил бывшего защитника "Барселоны" бразильца Дани Алвеса к 4,5 года тюрьмы. Обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе одному из самых титулованных футболистов в истории выдвинули в январе 2023 года. На время разбирательств спортсмен был заключен под стражу без права выхода под залог.

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