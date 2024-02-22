22 февраля, 11:45Происшествия
Новости регионов: полиция обнаружила крупный арсенал боеприпасов в Запорожской области
В Запорожской области сотрудники полиции обнаружили крупный арсенал боеприпасов. В одном из заброшенных заводов находилось порядка четырех тысяч патронов различного калибра, десять снарядов и взрыватели для них, шесть выстрелов для противотанкового гранатомета и другие опасные предметы.
В Иркутске потушили пожар в шиномонтаже. Несколько часов на месте работали три расчета спасателей. Видимость была практически нулевой, так как дым накрыл остановку общественного транспорта, расположенную рядом с шиномонтажом. В причинах возгорания будут разбираться следователи.
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