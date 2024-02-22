Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 февраля, 11:45

Происшествия

Новости регионов: полиция обнаружила крупный арсенал боеприпасов в Запорожской области

Новости регионов: полиция обнаружила крупный арсенал боеприпасов в Запорожской области

Новости мира: глава МИД РФ Лавров прибыл на саммит G20 в Рио-де-Жанейро

Новости мира: грузовое судно врезалось в мост в Китае

Монастырь загорелся в Омской области

"Безопасный город": ребенок пострадал во время шоу с жидким азотом в одном из столичных ТЦ

"Безопасный город": камеры засняли момент кражи в одном из арт-пространств Москвы

Новости мира: протестующие фермеры выдвинулись к зданию Минсельхоза в Испании

Новости мира: греческие фермеры начали бунт в столице

Магаданские таможенники помогли полицейским задержать нетрезвого водителя

Спасатели тушат пожар в строительном магазине в Башкирии

В Запорожской области сотрудники полиции обнаружили крупный арсенал боеприпасов. В одном из заброшенных заводов находилось порядка четырех тысяч патронов различного калибра, десять снарядов и взрыватели для них, шесть выстрелов для противотанкового гранатомета и другие опасные предметы.

В Иркутске потушили пожар в шиномонтаже. Несколько часов на месте работали три расчета спасателей. Видимость была практически нулевой, так как дым накрыл остановку общественного транспорта, расположенную рядом с шиномонтажом. В причинах возгорания будут разбираться следователи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыпожарвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика