Новости регионов: полиция обнаружила крупный арсенал боеприпасов в Запорожской области

В Запорожской области сотрудники полиции обнаружили крупный арсенал боеприпасов. В одном из заброшенных заводов находилось порядка четырех тысяч патронов различного калибра, десять снарядов и взрыватели для них, шесть выстрелов для противотанкового гранатомета и другие опасные предметы.



В Иркутске потушили пожар в шиномонтаже. Несколько часов на месте работали три расчета спасателей. Видимость была практически нулевой, так как дым накрыл остановку общественного транспорта, расположенную рядом с шиномонтажом. В причинах возгорания будут разбираться следователи.

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