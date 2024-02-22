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Новости

Новости

22 февраля, 08:30

Происшествия

Новости мира: грузовое судно врезалось в мост в Китае

Новости мира: грузовое судно врезалось в мост в Китае

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В китайском Гуанчжоу грузовое судно врезалось в мост. Контейнеровоз был пустой, однако от удара рухнул один из пролетов. В воду упало несколько автомобилей, в том числе автобус. На месте работают спасатели и водолазы.

В Мадриде началась новая волна протестов. В испанскую столицу приехали несколько сотен тракторов и парализовали движение в центре. Несмотря на все попытки полиции, сдержать фермеров не вышло. Протестующие прорвались через кордоны и заблокировали здание минсельхоза. Аграрии Испании требуют закрыть границу для украинского продовольствия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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