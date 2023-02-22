Задержан подозреваемый в поджоге общежития в столице

Житель Белгородской области задержан по подозрению в поджоге общежития в центре столицы из-за неприязни к жильцам. Предполагаемого виновника поджога в ближайшее время доставят на допрос.

Пожар произошел вечером 21 февраля. Огонь охватил пятый этаж здания, в котором, помимо общежития, расположен отель "МКМ". В результате ЧП, по последним данным, погибли семь человек, двое из которых – дети.

По факту случившегося заведено три уголовных дела, в том числе об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.