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22 февраля, 19:10

Происшествия

Задержан подозреваемый в поджоге общежития в столице

Задержан подозреваемый в поджоге общежития в столице

Полиция задержала приезжего из Белгородской области за поджог общежития в центре Москвы

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Житель Белгородской области задержан по подозрению в поджоге общежития в центре столицы из-за неприязни к жильцам. Предполагаемого виновника поджога в ближайшее время доставят на допрос.

Пожар произошел вечером 21 февраля. Огонь охватил пятый этаж здания, в котором, помимо общежития, расположен отель "МКМ". В результате ЧП, по последним данным, погибли семь человек, двое из которых – дети.

По факту случившегося заведено три уголовных дела, в том числе об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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