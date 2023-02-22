22 февраля, 17:30Происшествия
Полиция задержала приезжего из Белгородской области за поджог общежития в центре Москвы
Житель Белгородской области задержан по подозрению в поджоге общежития в центре столицы из-за неприязни к жильцам. Об этом сообщила представитель СУ СК по Москве Юлия Иванова.
Пожар произошел вечером 21 февраля. Огонь охватил пятый этаж 16-этажного здания, в котором, помимо общежития, расположен отель "МКМ". В результате ЧП, по последним данным, погибли семь человек, двое из которых – дети.