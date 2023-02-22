Новости часа: девять пострадавших при пожаре в московской гостинице находятся в больницах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девять пострадавших при пожаре в московской гостинице находятся в больницах. О состоянии пострадавших сообщил столичный Депздрав.

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе с пластиком в подмосковном Ступине. Об этом рассказали в МЧС.

Около 200 тысячи поездок совершили москвичи с открытия движения трамваев через Госпитальную площадь. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.