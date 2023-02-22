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Новости

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Происшествия

Новости часа: девять пострадавших при пожаре в московской гостинице находятся в больницах

Новости часа: девять пострадавших при пожаре в московской гостинице находятся в больницах

Новости часа: СК рассматривает поджог как одну из версий пожара в отеле "МКМ" в Москве

Крупный пожар произошел на территории бывшей картонной фабрики в подмосковном Ступине

Огонь охватил 2,5 тыс "квадратов" на складе в Красноярске

Автомобиль Nissan сбил двоих детей в Подмосковье

Число погибших при пожаре в отеле Москвы увеличилось до 7

Штормовой ветер снес жестяную кровлю с жилого дома в Курганинске

Склад загорелся в Красноярске

Новая волна землетрясений произошла в турецком Хатае

Самолет воздушной скорой помощи SunExpress привез помощь для пострадавших в Кахраманмараше

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девять пострадавших при пожаре в московской гостинице находятся в больницах. О состоянии пострадавших сообщил столичный Депздрав.

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе с пластиком в подмосковном Ступине. Об этом рассказали в МЧС.

Около 200 тысячи поездок совершили москвичи с открытия движения трамваев через Госпитальную площадь. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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