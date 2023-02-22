Штормовой ветер снес жестяную кровлю с жилого дома в Курганинске

В Краснодарском крае – штормовое предупреждение. Жители города Курганинска поделились кадрами, на которых ветер снес жестяную кровлю с жилого дома. Фрагменты кровли упали на припаркованные машины – технике предстоит ремонт.

Как отметили в региональном МЧС, в тот момент порывы ветра превышали 20 метров в секунду. Мэр города призвал жителей без необходимости не выходить из дома и не отпускать детей без присмотра на улицу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.