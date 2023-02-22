Пожар произошел на складе пиломатериалов и на металлургическом заводе в США

Американские СМИ сообщили о пожарах на складе пиломатериалов в Бруклине и на металлургическом заводе в Бедфорде в штате Огайо, где в данный момент борются с экологической катастрофой.

Критическая ситуация сложилась после крушения поезда с химикатами и возгорания опасных веществ. За недостаток внимания к этому происшествию президента США Джо Байдена критикуют в конгрессе. Некоторые республиканцы требуют импичмента.

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