Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:30

В мире

Пожар произошел на складе пиломатериалов и на металлургическом заводе в США

Пожар произошел на складе пиломатериалов и на металлургическом заводе в США

СК рассматривает поджог как одну из версий пожара в отеле "МКМ" в Москве

Около 90 афтершоков последовало после нового землетрясения на юге Турции

Сломавшийся в воздухе вертолет сажали в ручном режиме в Кемеровской области

Новости часа: Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 21 февраля

Землетрясение в Турции почувствовали в курортной Анталье

Число погибших при новых землетрясениях в Турции выросло до 6 – СМИ

Прокуратура смягчила обвинения в адрес Алека Болдуина

Столичные полицейские задержали мужчину, который разбил стекло двери электропоезда в метро

Новости мира: металлургический завод загорелся в американском штате Огайо

Американские СМИ сообщили о пожарах на складе пиломатериалов в Бруклине и на металлургическом заводе в Бедфорде в штате Огайо, где в данный момент борются с экологической катастрофой.

Критическая ситуация сложилась после крушения поезда с химикатами и возгорания опасных веществ. За недостаток внимания к этому происшествию президента США Джо Байдена критикуют в конгрессе. Некоторые республиканцы требуют импичмента.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика