В Москве женщина оставила ребенка одного в столовой и ушла устраиваться на работу

В Москве женщина оставила своего ребенка-инвалида одного в общественной столовой и ушла устраиваться на работу. Мальчика заметили сотрудники предприятия и вызвали полицию. Женщину вскоре нашли.

Она объяснила, что ей не с кем было оставить сына, и она решила, что столовая является подходящим местом, где ребенок мог бы ее подождать. Теперь в обстоятельствах инцидента разбирается прокуратура.

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