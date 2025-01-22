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22 января, 17:15

Происшествия

В Москве женщина оставила ребенка одного в столовой и ушла устраиваться на работу

В Москве женщина оставила ребенка одного в столовой и ушла устраиваться на работу

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В Москве женщина оставила своего ребенка-инвалида одного в общественной столовой и ушла устраиваться на работу. Мальчика заметили сотрудники предприятия и вызвали полицию. Женщину вскоре нашли.

Она объяснила, что ей не с кем было оставить сына, и она решила, что столовая является подходящим местом, где ребенок мог бы ее подождать. Теперь в обстоятельствах инцидента разбирается прокуратура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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