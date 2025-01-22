Новости регионов: автомобиль загорелся на дороге в Красноярске

В Красноярске загорелся припаркованный вдоль дороги автомобиль. Пожарные оперативно потушили огонь. Причины происшествия пока неизвестны. Заторов из-за инцидента не возникло.

Снежная буря с громом и молниями накрыла Алтайский край. Видимость на улицах резко упала, а температура в некоторых районах достигла минус 30 градусов. В регионе введен режим повышенной готовности, а местный Минтранс ограничил движение автобусов и грузовиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.