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22 января, 15:30

Происшествия

Новости регионов: автомобиль загорелся на дороге в Красноярске

Новости регионов: автомобиль загорелся на дороге в Красноярске

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В Красноярске загорелся припаркованный вдоль дороги автомобиль. Пожарные оперативно потушили огонь. Причины происшествия пока неизвестны. Заторов из-за инцидента не возникло.

Снежная буря с громом и молниями накрыла Алтайский край. Видимость на улицах резко упала, а температура в некоторых районах достигла минус 30 градусов. В регионе введен режим повышенной готовности, а местный Минтранс ограничил движение автобусов и грузовиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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