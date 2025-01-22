Новости мира: в центре Тель-Авива мигрант с ножом напал на прохожих

В центре Тель-Авива мигрант с ножом напал на прохожих. Ранения получили 4 человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Как пишут местные СМИ, нападавший приехал в город на мотоцикле, а после преступления пытался скрыться. Он был уничтожен силами безопасности. Произошедшее назвали терактом.

Между тем число жертв крупного пожара на турецком горнолыжном курорте выросло до 76, пострадавших более 50. Об этом сообщили в МВД Турции. Задержаны 9 человек, в том числе владелец сгоревшего отеля. Пожар произошел ночью. Многие постояльцы пытались спастись, спускаясь по связанным простыням, некоторые выпрыгивали из окон. Как выяснилось, в гостинице, построенной полвека назад, не было ни детекторов дыма, ни огнетушителей.

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