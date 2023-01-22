В Сочи потушили пожар, охвативший три жилых дома. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

ЧП произошло в Адлерском районе. По данным спасателей, сначала огонь охватил мансардный этаж жилого дома, а затем перекинулся еще на два жилых владения и хозпостройку.

Площадь возгорания составила 870 квадратных метров. К тушению огня привлекли свыше 60 спасателей и 18 единиц техники.

Никто не пострадал. Однако прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения пожарной безопасности. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.