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22 января, 22:45

Происшествия

Волонтеры доставили на Донбасс подарки в рамках акции "Москва помогает"

Волонтеры доставили на Донбасс подарки в рамках акции "Москва помогает"

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"Москва помогает" – в рамках этой акции волонтеры доставили на Донбасс подарки, которые собрали москвичи. Также добровольцы регулярно везут продукты, средства гигиены, вещи, игрушки для детей – все, что только может пригодиться.

Кто решается на такие рискованные поездки? Как выживают люди, которые находятся под постоянными обстрелами, при плохом снабжении, часто – без воды и электричества? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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