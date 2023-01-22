Волонтеры доставили на Донбасс подарки в рамках акции "Москва помогает"

"Москва помогает" – в рамках этой акции волонтеры доставили на Донбасс подарки, которые собрали москвичи. Также добровольцы регулярно везут продукты, средства гигиены, вещи, игрушки для детей – все, что только может пригодиться.

Кто решается на такие рискованные поездки? Как выживают люди, которые находятся под постоянными обстрелами, при плохом снабжении, часто – без воды и электричества? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.