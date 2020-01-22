Пожар вспыхнул в центре Москвы. Судя по кадрам, на Комсомольском проспекте горят помещения на верхнем этаже в старом здании. Там еще могут быть деревянные перекрытия. На место уже прибыли пожарные.

Подробнее– на телеканале Москва 24.