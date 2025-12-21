Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 21 декабря

На Большой Пироговской улице столкнулись четыре машины. Один из автомобилей сильно смяло, внутри оказалась зажата женщина. Всего травмы получили четыре человека, включая ребенка.

Водителей просят быть аккуратнее за рулем, не превышать скорость и не совершать резких маневров – к ночи на дорогах может образоваться гололедица. Кроме того, в Москве усилится ветер, его порывы могут разгонять до 15 метров в секунду.

Мошенники запустили новую схему обмана у столичных банкоматов, рассчитанную на невнимательных клиентов. Злоумышленник якобы пополняет свой счет, однако не завершает операцию и отходит от банкомата, оставляя активным экран с предложением внести наличные. Когда жертва, не проверив операцию, кладет деньги, они автоматически зачисляются на чужую карту.

