21 декабря, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 21 декабря

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 21 декабря

Жертвой мошенников стал внук актрисы Татьяны Васильевой

Четыре автомобиля столкнулись на Большой Пироговской улице

Новости регионов: мужчина в Рыбинске ударил женщину в живот в магазине

Росздравнадзор проверяет клинику после комы пациента от липосакции

Новости мира: около 130 тысяч жителей Сан-Франциско остались без света

Несколько автомобилей столкнулись юго-западе Москвы

Массовое ДТП произошло на юге Москвы

Псевдо-акушерка задержана в Москве после гибели ребенка при домашних родах

Внук актрисы Татьяны Васильевой отдал мошенникам семейные сбережения

На Большой Пироговской улице столкнулись четыре машины. Один из автомобилей сильно смяло, внутри оказалась зажата женщина. Всего травмы получили четыре человека, включая ребенка.

Водителей просят быть аккуратнее за рулем, не превышать скорость и не совершать резких маневров – к ночи на дорогах может образоваться гололедица. Кроме того, в Москве усилится ветер, его порывы могут разгонять до 15 метров в секунду.

Мошенники запустили новую схему обмана у столичных банкоматов, рассчитанную на невнимательных клиентов. Злоумышленник якобы пополняет свой счет, однако не завершает операцию и отходит от банкомата, оставляя активным экран с предложением внести наличные. Когда жертва, не проверив операцию, кладет деньги, они автоматически зачисляются на чужую карту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияДТПтранспортгородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

