Новости регионов: мужчина в Рыбинске ударил женщину в живот в магазине

В Рыбинске мужчина ударил девушку, потому что она помешала пройти в дверь его спутнице. Инцидент произошел в продуктовом магазине и попал в объектив камеры видеонаблюдения. По информации СМИ, нападавший оказался профессиональным тренером.

В Красноярске зажгли "автоелку" – акция для местных автомобилистов стала традицией. В этом году приехали около 500 машин. Водители нарядили свои авто гирляндами, после чего выстроились на площадке в силуэт главного символа Нового года.

Поезд Деда Мороза приехал в Ульяновск. В каждом городе подготовлена праздничная программа – театрализованное представление и конкурсы с подарками. Всего на маршруте 70 городов.

