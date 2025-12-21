Форма поиска по сайту

21 декабря, 18:30

Происшествия

Новости регионов: мужчина в Рыбинске ударил женщину в живот в магазине

Росздравнадзор проверяет клинику после комы пациента от липосакции

Новости мира: около 130 тысяч жителей Сан-Франциско остались без света

Несколько автомобилей столкнулись юго-западе Москвы

Массовое ДТП произошло на юге Москвы

Псевдо-акушерка задержана в Москве после гибели ребенка при домашних родах

Внук актрисы Татьяны Васильевой отдал мошенникам семейные сбережения

Новости регионов: температура достигла почти минус 52 градусов в Якутии

Три человека пострадали в результате взрыва в Химках

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 20 декабря

В Рыбинске мужчина ударил девушку, потому что она помешала пройти в дверь его спутнице. Инцидент произошел в продуктовом магазине и попал в объектив камеры видеонаблюдения. По информации СМИ, нападавший оказался профессиональным тренером.

В Красноярске зажгли "автоелку" – акция для местных автомобилистов стала традицией. В этом году приехали около 500 машин. Водители нарядили свои авто гирляндами, после чего выстроились на площадке в силуэт главного символа Нового года.

Поезд Деда Мороза приехал в Ульяновск. В каждом городе подготовлена праздничная программа – театрализованное представление и конкурсы с подарками. Всего на маршруте 70 городов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

