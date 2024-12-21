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21 декабря, 22:30

Происшествия

Новости регионов: в Керчи веден режим ЧС из-за выброса мазута на побережье

Новости регионов: в Керчи веден режим ЧС из-за выброса мазута на побережье

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Режим ЧС муниципального характера ввели в Керчи из-за выброса мазута на побережье Крыма из затонувших танкеров. Для очистки берега задействовали силы федерального и регионального МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов Крыма и города Керчь. В операции задействовали больше ста человек, два корабля и 12 единиц наземной техники.

Зажигание петарды привело к пожару в ночном клубе якутского города Ленска. Из-за возгорания была повреждена стена, потолочное перекрытие, сцена и музыкальная аппаратура на площади 15 квадратных метров. В результате никто не пострадал. Виновные лица сейчас устанавливаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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