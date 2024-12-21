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Новости

21 декабря, 21:30

Происшествия

Новости регионов: глава Татарстана рассказал, куда целились атаковавшие Казань дроны

Новости регионов: глава Татарстана рассказал, куда целились атаковавшие Казань дроны

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Три из восьми дронов, атаковавших Казань, были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Как сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов, остальные пять дронов были нацелены на жилые дома. По предварительным данным, никто в результате произошедшего не пострадал и не погиб. Жителей эвакуировали в пункты временного разрешения.

Зажигание петарды привело к пожару в ночном клубе якутского города Ленска. Из-за возгорания была повреждена стена, потолочное перекрытие, сцена и музыкальная аппаратура на площади 15 квадратных метров. В результате никто не пострадал. Виновные лица сейчас устанавливаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоЕкатерина Фоменко
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