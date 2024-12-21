Новости регионов: ликвидировано открытое горение в казанском ЖК после атаки беспилотника

Открытое горение ликвидировано в казанском ЖК после атаки беспилотника, о чем сообщили в МЧС России. Атака произошла рано утром в Советском, Кировском и Приволжском районах. Все коммуникации в здании работают. По данным региональных властей, никто не пострадал и не погиб. Всех жителей ЖК успели эвакуировать.

Тысячи волонтеров вновь вышли на пляжи Анапы для ликвидации разлива нефтепродуктов, который произошел после ЧП с танкерами. Им выдают защитные костюмы, перчатки, лопаты, мешки для сбора мазута. Повреждено около 54 километров побережья. На месте задействованы более 6 тысяч человек и свыше 300 единиц техники.

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