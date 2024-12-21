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21 декабря, 12:15

Происшествия

Новости регионов: 8 беспилотников ВСУ атаковали Казань утром 21 декабря

Новости регионов: 8 беспилотников ВСУ атаковали Казань утром 21 декабря

Казань подверглась атаке украинских беспилотников

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Казань подверглась атаке украинских беспилотников. По сообщению Минобороны, дроны применялись в три волны. При этом 3 беспилотника уничтожены средствами ПВО, еще 3 подавлены с помощью РЭБ. В общей сложности город атаковали 8 БПЛА. В одном из жилых комплексов Казани беспилотник повредил элемент здания, но все коммуникации работают. Жителей эвакуировали, их разместят и обеспечат питанием.

Тем временем тысячи волонтеров вновь вышли на пляжи Анапы. Им выдают защитные костюмы, перчатки, лопаты, мешки для сбора мазута. Нефтепродуктами залито 54 километра побережья. На месте работают более 6 тысяч человек и свыше 300 единиц техники. Положение усложняется тем, что новые выбросы мазута замечены уже южнее Анапы, на галечных пляжах у Новороссийска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоСтанислав Кулик
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