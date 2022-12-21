Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

21 декабря, 21:00

Общество

Около 100 человек эвакуировали из-за пожара с территории Боткинской больницы

Около 100 человек эвакуировали из-за пожара с территории Боткинской больницы

Движение на ТТК парализовано из-за аварии напротив Московского ипподрома

Пять автомобилей столкнулись напротив Московского ипподрома

Новости часа: ГД приняла закон об отмене судопроизводства в сторону мобилизованных

Спецслужбы РФ предотвратили диверсии на территории ЛНР

Железнодорожники сообщили подробности происшествия на переезде у Дмитрова

"Актуальный репортаж": бандиты похитили москвичку и потребовали выкуп у ее отца

Праздник в честь сборной по футболу в Аргентине закончился массовыми беспорядками

ВСУ выпустили четыре боевых снаряда по Донецку утром 21 декабря

Машинист поезда предотвратил столкновение с застрявшим грузовиком на переезде в Дмитрове

Около 100 человек эвакуировали из-за пожара с территории Боткинской больницы в Москве. Об этом сообщили в экстренных службах. При этом пожар саму больницу не затронул. Как стало известно, возгорание произошло в частной клинике "Медси". Уточняется, что на техническом этаже загорелась оргтехника. Огонь уже потушили, пострадавших нет.

В свою очередь, синоптики предупредили о мокром снеге и ледяном дожде в столице. В комплексе городского хозяйства москвичей призвали быть внимательнее на улицах.

В Петербурге ледяной дождь уже прошел. Из-за ночного перепада температур на дорогах образовался сильнейший гололед, что привело к увеличению числа ДТП.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаробществопогодарегионывидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика