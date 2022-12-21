Около 100 человек эвакуировали из-за пожара с территории Боткинской больницы в Москве. Об этом сообщили в экстренных службах. При этом пожар саму больницу не затронул. Как стало известно, возгорание произошло в частной клинике "Медси". Уточняется, что на техническом этаже загорелась оргтехника. Огонь уже потушили, пострадавших нет.

В свою очередь, синоптики предупредили о мокром снеге и ледяном дожде в столице. В комплексе городского хозяйства москвичей призвали быть внимательнее на улицах.

В Петербурге ледяной дождь уже прошел. Из-за ночного перепада температур на дорогах образовался сильнейший гололед, что привело к увеличению числа ДТП.

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