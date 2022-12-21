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Спецслужбы РФ предотвратили диверсии на территории ЛНР

Спецслужбы РФ предотвратили диверсии на территории ЛНР

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Российские спецслужбы предотвратили диверсии на территории ЛНР. Атаки готовили участники запрещенного в России украинского нацбатальона "Кракен", сообщил источник РИА Новости.

Сотрудники обнаружили тайник со взрывчаткой и боеприпасами. Там было самодельное устройство на основе артиллерийского снаряда, три гранаты РГД-5, две мины с взрывателями и военная форма. Недалеко от схрона стояла инкассаторская машина, на которой националисты планировали добраться к месту проведения диверсии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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