Спецслужбы РФ предотвратили диверсии на территории ЛНР

Российские спецслужбы предотвратили диверсии на территории ЛНР. Атаки готовили участники запрещенного в России украинского нацбатальона "Кракен", сообщил источник РИА Новости.

Сотрудники обнаружили тайник со взрывчаткой и боеприпасами. Там было самодельное устройство на основе артиллерийского снаряда, три гранаты РГД-5, две мины с взрывателями и военная форма. Недалеко от схрона стояла инкассаторская машина, на которой националисты планировали добраться к месту проведения диверсии.

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