Железнодорожники сообщили подробности происшествия на переезде у Дмитрова

Железнодорожники рассказали подробности происшествия на переезде у Дмитрова. Там электричка едва не снесла грузовик, застрявший на путях.

Трагедии удалось избежать благодаря машинисту. Он успел затормозить в 15 сантиметрах от кабины большегруза. В это же время его помощник выводил пассажиров из первых двух вагонов, опасаясь столкновения.

В ЦППК рассказали, что у машиниста Сергея Шестова должен был быть выходной в эту смену, но ему пришлось выйти на работу. Он сделал все от него зависящее, чтобы избежать инцидента. Также сотрудники локомотивной бригады рассказали, что водитель грузовика оставался в кабине все время и даже после экстренного торможения не вышел из машины.

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