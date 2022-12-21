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"Актуальный репортаж": бандиты похитили москвичку и потребовали выкуп у ее отца

"Актуальный репортаж": бандиты похитили москвичку и потребовали выкуп у ее отца

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Сомалийские бандиты похитили москвичку и потребовали выкуп у ее отца. Мужчина утверждает, что его дочь в беде и высылает вымогателям большие суммы, но они просят еще и еще.

Есть в деле несколько деталей, которые настораживают: девушка попадала в подобные неприятности и раньше, когда взяла крупный кредит и объявила себя банкротом. Полицейские сомневаются, было ли похищение на самом деле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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