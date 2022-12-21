"Актуальный репортаж": бандиты похитили москвичку и потребовали выкуп у ее отца

Сомалийские бандиты похитили москвичку и потребовали выкуп у ее отца. Мужчина утверждает, что его дочь в беде и высылает вымогателям большие суммы, но они просят еще и еще.

Есть в деле несколько деталей, которые настораживают: девушка попадала в подобные неприятности и раньше, когда взяла крупный кредит и объявила себя банкротом. Полицейские сомневаются, было ли похищение на самом деле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.