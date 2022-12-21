Власти Буэнос-Айреса назвали число пострадавших на праздновании победы в ЧМ по футболу

Минздрав Буэнос-Айреса назвал количество пострадавших во время празднования победы в чемпионате мира по футболу. Травмы получили более 30 человек, 16 до сих пор остаются в больницах. Всего же на улицы и площади города вышли несколько миллионов аргентинцев. Люди за сутки занимали места вдоль маршрута следования автобуса сборной.

У основного места празднований начались столкновения с правоохранителями. В итоге толпу удалось отогнать, но движение кортежа было решено остановить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.