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Власти Буэнос-Айреса назвали число пострадавших на праздновании победы в ЧМ по футболу

Власти Буэнос-Айреса назвали число пострадавших на праздновании победы в ЧМ по футболу

Более 30 человек пострадали в давке в Буэнос-Айресе во время встречи сборной по футболу

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Минздрав Буэнос-Айреса назвал количество пострадавших во время празднования победы в чемпионате мира по футболу. Травмы получили более 30 человек, 16 до сих пор остаются в больницах. Всего же на улицы и площади города вышли несколько миллионов аргентинцев. Люди за сутки занимали места вдоль маршрута следования автобуса сборной.

У основного места празднований начались столкновения с правоохранителями. В итоге толпу удалось отогнать, но движение кортежа было решено остановить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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