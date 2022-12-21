Более 30 человек пострадали в давке в Буэнос-Айресе во время встречи сборной по футболу

Более 30 человек пострадали в давке в Буэнос-Айресе во время встречи национальной сборной по футболу. Миллионы людей начали занимать дороги и площадь, куда должны были приехать игроки, еще накануне торжественного проезда команды. Стояли на обочинах, забирались на фонарные столбы, киоски и остановки.

Полиция с таким наплывом людей не справилась. В итоге автобус с футболистами проехал только часть маршрута, их пришлось вертолетами эвакуировать на базу местной ассоциации футбола. А пострадавших забирали медики: как минимум, 16 человек с различными травмами пришлось доставить в больницы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.