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Новости мира: сильное землетрясение произошло в Калифорнии

Новости мира: сильное землетрясение произошло в Калифорнии

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В США десятки тысяч жителей остались без электричества из-за сильного землетрясения. Толчки магнитудой 6,4 почувствовали жители побережья Калифорнии. Пока известно о двух погибших. Кроме того, в штате серьезно повреждены десятки домов и дороги. Как сообщили сейсмологи, эпицентр землетрясения находился в океане, в 20 километрах от города Фортуна с населением 12 тысяч жителей.

В Теннесси грузовой поезд снес тягач, перевозивший огромный бетонный отбойник для шоссе. Из-за столкновения несколько вагонов сошли с рельсов. Представители железнодорожной компании уже заявили, что опасных грузов поезд не перевозил. Однако местных жителей все-таки попросили не приближаться к железной дороге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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