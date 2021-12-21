В Томске пожарным удалось сбить пламя в гипермаркете "Лента". Однако работа пока не закончена: спасатели проливают помещения, чтобы огонь не появился снова.

Началось все утром 21 декабря, когда загорелся отдел с праздничной пиротехникой. Вскоре пылало все здание. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. Рухнула крыша.

Пока главная версия, почему загорелся супермаркет, – поджог.

Полиция задержала подозреваемого. Это сотрудник подрядной организации гипермаркета. Говорят, что он уже во всем сознался. Якобы облил товары в отделе пиротехники горючим и поджог, потому что устал работать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.