Полиция задержала подозреваемого в поджоге гипермаркета в Томске

Томская полиция задержала подозреваемого в поджоге гипермаркета "Лента". Он во всем сознался, но не смог объяснить причину своего поступка.

В поджоге подозревают сотрудника подрядной организации гипермаркета. Он работал в торговом зале.

Саму "Ленту" тушат до сих пор . К этой минуте пожар локализовали. Ранее пожару присвоили наивысший ранг сложности. Работу спасателей осложняет сразу несколько факторов. Кроме того, периодически гремят взрывы пиротехники и баллонов с углекислым газом. Огонь тушат не только 90 человек и 30 единиц техники, но и пожарный поезд.

Пожар начался в отделе пиротехники. Сначала загорелись деревянные поддоны, а потом пламя пошло дальше. В итоге огонь охватил все здание, а это 5 тысяч квадратных метров. Обрушилась крыша. О пострадавших информации нет.

Из здания эвакуировали около 200 человек, но на месте продолжает дежурить бригада скорой помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.