Прокурор запросил пять лет колонии осквернившему стенд с фото ветерана ВОВ в Измайлове

Прокуратура просит 5 лет в исправительной колонии для 19-летнего блогера, который в конце ноября справил нужду на стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной войны в районе Измайлово.

25 ноября СМИ сообщили о публикации блогером в Instagram видео, на котором молодой человек справляет нужду на стенд, посвященный защитникам Отечества в столичном районе Измайлово. Данная видеозапись привлекла внимание полиции и прокуратуры.

По факту публикации ролика полиция в Москве организовала проверку. Вместе с тем следователи возбудили уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично". Сам блогер уже извинился за свой поступок.