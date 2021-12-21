Прокурор запросил пять лет колонии осквернившему стенд с фото ветерана ВОВ в Измайлове

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Прокуратура просит 5 лет в исправительной колонии для 19-летнего блогера, который в конце ноября справил нужду на стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной войны в районе Измайлово.
25 ноября СМИ сообщили о публикации блогером в Instagram видео, на котором молодой человек справляет нужду на стенд, посвященный защитникам Отечества в столичном районе Измайлово. Данная видеозапись привлекла внимание полиции и прокуратуры.
По факту публикации ролика полиция в Москве организовала проверку. Вместе с тем следователи возбудили уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично". Сам блогер уже извинился за свой поступок.
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