Опубликован момент массового ДТП на ТТК

Дептранс опубликовал видео момента массового столкновения на пересечении Третьего транспортного кольца и Кутузовского проспекта. На нем видно, как водитель черного автомобиля несется по проезжей части, где движение достаточно напряженное. И одну за другой задевает другие машины, потом уходит в занос и встает поперек дороги.

После этого, как рассказали очевидцы, мужчина выбежал из салона и стал метаться по проезжей части, выкрикивая что-то про смысл жизни. Пытался пинать окружающие автомобили.

Предполагаемый виновник ДТП, водитель автомобиля Ford Explorer, пройдет медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.