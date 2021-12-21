На пересечении ТТК и Кутузовского проспекта столкнулись 13 машин

13 машин столкнулись на Третьем транспортном кольце в районе пересечения с Кутузовским проспектом. Движение в районе ДТП затруднено.

В столичной системе отопления подняли температуру до максимума из-за сильных морозов. Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, на данный момент температура в системе отопления составляет 130 градусов.

В Минпромторге предлагают ограничить максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых автомобилей, в том числе в период пикового спроса.