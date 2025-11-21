Форма поиска по сайту

21 ноября, 22:30

Происшествия

Ростехнадзор назвал причины прорыва дамбы в Орске в 2024 году

Ростехнадзор назвал причины прорыва дамбы в Орске в 2024 году

Прорыв дамбы в Орске в 2024 году произошел из-за комплекса ошибок. Среди них: некачественный проект сооружения и плохая подготовка к половодью. К такому выводу пришел Ростехнадзор.

Паводок 2024 года стал самым мощным за всю историю наблюдений в Оренбургской области. Сильнее всего стихия ударила по Орску, где зафиксировали минимум три прорыва дамбы.

Всего в зону подтопления попали 30 тысяч домов и 50 тысяч приусадебных участков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиярегионывидеоАлексей Лазаренко

