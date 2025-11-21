Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 ноября

Последствия массовой аварии устраняют в центре Москвы. ДТП произошло на 1-ой Тверской-Ямской улице. Там столкнулись сразу 4 автомобиля, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. По словам очевидцев, пострадали машины скорой помощи и такси.

Кроме того, уже год покупатели квартир в новом ЖК в Котельниках не могут в них въехать. У кого-то не хватает стен, а у кого-то окон. Раньше владельцы могли видеть как идут отделочные работы, но сейчас их даже не пускают в собственное жилье.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

